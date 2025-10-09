Мальта — Нидерланды: ставки и коэффициенты на отборочный матч ЧМ-2026 9 октября

9 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Мальта и Нидерланды. Встреча состоится на стадионе «Та-Кали» в Та-Кали. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают безоговорочными фаворитами гостей. Поставить на победу сборной Нидерландов можно с коэффициентом 1.06. Шансы сборной Мальты оценили в 45.00. Ничья идёт с коэффициентом 11.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.30. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу гостей за 5.50.

Сборной Нидерландов нужно продолжать побеждать аутсайдеров, чтобы отобраться на ЧМ-2026 с первого места. Она возглавляет группу G с 10 очками (столько же у Польши) при одной игре в запасе. Подопечные Рональда Кумана одержали три победы в четырёх встречах. Обыграли Финляндию (2:0) и Литву (3:2), а также поиздевались над защитой мальтийцев — 8:0. Но с поляками сыграли вничью 1:1, хотя именно те являются конкурентами в борьбе за первое место в группе.

У сборной Мальты нет шансов побороться за выход на ЧМ-2026. Она занимает последнее место в группе, набрав всего два очка в матчах с Литвой (1:1 и 0:0). Да и гол забила всего лишь один за пять матчей.