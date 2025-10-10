Названы шансы сборной Азербайджана не проиграть Франции

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Парк де Пренс», 10 октября. Франция Дидье Дешама принимает Азербайджан Айхана Аббасова в матче 3-го тура отборочного цикла ЧМ-2026. Встреча пройдёт в Париже, стартовый свисток — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.04, что приблизительно составляет 96% вероятности.

Ничья идёт за 26.0, а победа сборной Азербайджана оценивается в 70.0.

Если Азербайджан не проиграет, зайдёт коэффициент 22.0 (4%).

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 6.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.11.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.76. Наиболее вероятным представляется счёт 4:0 в пользу хозяев (7.50).