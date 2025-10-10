Скидки
Франция — Азербайджан: прогноз на матч 10 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Франция — Азербайджан.

Ставка: Франция обыграет Азербайджан + тотал меньше 4.5 мяча за 2.20.

Фон у сборной Франции рабочий. В октябрьскую заявку вошёл дебютант Жан-Филипп Матета, а атаки по-прежнему строятся вокруг Килиана Мбаппе. При этом травмы подкосили фланги и центр атаки — вне обоймы Усман Дембеле и Маркус Тюрам, а Орельен Тчуамени отбывает дисквалификацию.

Ждём, что мяч будет у хозяев. Они попытаются вскрыть правый фланг гостей с первых минут. Французская команда будет давить через передачи между линиями и прострелы под Мбаппе, а также подключать дальние удары. Азербайджан ответит плотностью в центре поля и редкими выпадами.

Прогнозируем победу Франции. Аргументы очевидны: класс в созидании и широта скамейки перекрывают любые планы гостей. Однако чересчур много голов мы бы не ждали. Мбаппе не тренировался и может пропустить встречу. Кроме того, после смены тренера азербайджанцы упрутся. Ресурсов у них мало, но и французы погромами обычно не радуют.

