Германия — Люксембург: букмекеры спрогнозировали точный счёт

«ПреЦеро Арена», Зинсхайм, 10 октября. Германия Юлиана Нагельсмана принимает Люксембург Джеффа Штрассера в отборе ЧМ-2026. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.06, что приблизительно составляет 92% вероятности.

Ничья идёт за 12.50, а победа сборной Люксембурга оценивается в 48.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 3.10.

Наиболее вероятным представляется счёт 4:0 в пользу хозяев (7.50). Победа Германии 3:0 идёт за 8.00.

