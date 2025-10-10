Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Германия — Люксембург: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Германия — Люксембург: прогноз на матч отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Германия — Люксембург.

Ставка: Германия победит с форой (-3) за 1.88.

Материалы по теме
Участник ЧМ-2026 проверит Карпина! Прогноз на матч Россия — Иран
Участник ЧМ-2026 проверит Карпина! Прогноз на матч Россия — Иран

План Германии абсолютно понятен. Контроль темпа через Киммиха, ранние рывки между линиями и давление второй волной под Вирца. Травмы некоторых лидеров сдвинули роли для других футболистов, но исполнительское мастерство, качество позиционных атак и фактор домашней арены в Зинсхайме остаются решающими в вопросе фаворита.

Ждём, что мяч в основном будет у футболистов сборной Германии, а плотный оборонительный блок — у игроков Люксембурга. Шанс вскрыть всё это дело для немцев будет заключаться в ширине атак через фулбеков и розыгрышах под удар из полупространств. Тогда как единственный ресурс люксембуржцев — редкие переводы в зону за спину и удачные стандартные положения.

Прогнозируем победу Германии минимум со счётом 3:0. Хозяева сильнее в первом пасе и глубине атак. К тому же фактор Зинсхайма и мотивация вернуться в борьбу за первое место в таблице подталкивают к активному старту и раннему голу. Скорее всего, подопечные Юлиана Нагельсмана довольно быстро откроют счёт, раскроют игру и в конечном итоге доведут дело до разгрома.

Материалы по теме
Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ
Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android