Германия — Люксембург: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Германия — Люксембург.

Ставка: Германия победит с форой (-3) за 1.88.

План Германии абсолютно понятен. Контроль темпа через Киммиха, ранние рывки между линиями и давление второй волной под Вирца. Травмы некоторых лидеров сдвинули роли для других футболистов, но исполнительское мастерство, качество позиционных атак и фактор домашней арены в Зинсхайме остаются решающими в вопросе фаворита.

Ждём, что мяч в основном будет у футболистов сборной Германии, а плотный оборонительный блок — у игроков Люксембурга. Шанс вскрыть всё это дело для немцев будет заключаться в ширине атак через фулбеков и розыгрышах под удар из полупространств. Тогда как единственный ресурс люксембуржцев — редкие переводы в зону за спину и удачные стандартные положения.

Прогнозируем победу Германии минимум со счётом 3:0. Хозяева сильнее в первом пасе и глубине атак. К тому же фактор Зинсхайма и мотивация вернуться в борьбу за первое место в таблице подталкивают к активному старту и раннему голу. Скорее всего, подопечные Юлиана Нагельсмана довольно быстро откроют счёт, раскроют игру и в конечном итоге доведут дело до разгрома.