Руслан Медведь: мы увидели отток с исчезновением международных стартов

СЕО компании PARI Руслан Медведь в большом интервью «Чемпионату» подчеркнул важность международных спортивных противостояний в букмекерском бизнесе.

«Эффект противостояния, в том числе «континентального», – это сильный драйвер вовлечения. Мы увидели отток с исчезновением международных стартов. С белорусами гоняться на чём бы то ни было – это немного не то. Сейчас всё постепенно возвращается. И здесь важно, чтобы из каждого утюга звучало про наших героев – формировать и поддерживать их надо здесь, это необходимо обществу. Однако на противостоянии эффект сильнее – это тоже факт», — подчеркнул Медведь.

Смотреть интервью в видеоформате: