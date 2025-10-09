Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Видео интервью Руслан Медведь, CEO PARI

Интервью с CEO PARI Русланом Медведем. Смотреть в видеоформате
Руслан Медведь, CEO PARI
Комментарии

Большой разговор главного редактора «Чемпионата» Вячеслава Опахина с CEO одного из лидеров букмекерского рынка – о трансформации беттинга, паделе, кибере, лайфстайле и новой этике.

Руслан Медведь более 20 лет работает в направлениях медиабизнеса, рекламы, маркетинга и беттинга. В 2008 году он пришёл в «Чемпионат», где прошёл путь от коммерческого директора до заместителя управляющего директора. Сейчас Руслан Медведь занимает позицию СЕО компании PARI.

Смотреть в официальной группе «Чемпионата» в VK:

PARI (БК Пари) Подробнее
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android