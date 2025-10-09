Интервью с CEO PARI Русланом Медведем. Смотреть в видеоформате
Большой разговор главного редактора «Чемпионата» Вячеслава Опахина с CEO одного из лидеров букмекерского рынка – о трансформации беттинга, паделе, кибере, лайфстайле и новой этике.
Руслан Медведь более 20 лет работает в направлениях медиабизнеса, рекламы, маркетинга и беттинга. В 2008 году он пришёл в «Чемпионат», где прошёл путь от коммерческого директора до заместителя управляющего директора. Сейчас Руслан Медведь занимает позицию СЕО компании PARI.
Смотреть в официальной группе «Чемпионата» в VK:
