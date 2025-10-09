Скидки
CEO PARI: на поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры «выжгли» рынок

CEO PARI: на поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры «выжгли» рынок
СЕО компании PARI Руслан Медведь в большом интервью «Чемпионату» рассказал о музыкальном фестивале ПАРИ ФЕСТ.

«Ставки – это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки – это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

«Это скорее лайфстайл. На поле спорта уже сложно поймать нужную аудиторию: инвентарь «перегрет», букмекеры, честно сказать, выжгли рынок. А вот музыкальные фестивали – отличный магнит для брендов, которые целят в молодую аудиторию. При этом мы смотрели на интеграции в крупные фестивали и поняли, что проще сделать свой. Собрали команду, рискнули – и уже в первый год получилось очень успешно. За ПАРИ ФЕСТ мы получили несколько наград как «мероприятие года». В этом году провели второй фестиваль и подтвердили успех: сильный лайнап, высокий уровень вовлечённости. Был солд-аут, хотя билеты стоили от 2,5 до 20 тысяч рублей. Понятно, были партнёры, блогеры, стримеры, игроки. Но в целом это площадка, где бренд может проявиться во всей многогранности.

Площадка «Стрелка» в Нижнем Новгороде – сама по себе модное место, и мы трепетно относимся к тому, чтобы сохранить её атмосферу. Для нас фестиваль не просто событие, а ещё и источник контента. Его мы потом транслируем на всех наших каналах. Это работает лучше, чем просто «пластиковые шайбы и мячи с фрибетами», — отметил Медведь.

