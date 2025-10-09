Скидки
Руслан Медведь: Лига PARI — классный микс, можем и себя показать, и турнир продвинуть

Комментарии

СЕО букмекерской компании PARI Руслан Медведь в большом интервью «Чемпионату» рассказал о сотрудничестве с Первой лигой в футболе, которая с этого сезона носит название Лига PARI.

«Это целая лига – яркий пример не просто интеграции, а когда сама лига становится в том числе нашим брендом на уровне нейминга. Считаю это большим успехом и отличной реализацией, команда тут преуспела.

Масштаб, аудитория, в том числе ставочная, это «кузница» для РПЛ. Плюс наши договорённости по срокам и совместные маркетинговые планы. Классный микс: можем и себя показать, и лигу продвинуть. Так что это наш фокус на ближайшие годы: промо, присутствие, спецпроекты, ивенты», — рассказал Медведь.

Смотреть интервью в видеоформате:

