СЕO PARI Руслан Медведь рассказал о применении ИИ в букмекерском бизнесе

СЕО компании PARI Руслан Медведь в большом интервью «Чемпионату» рассказал, как букмекеры применяют технологии ИИ в своём бизнесе.

«Сейчас тема AI сильно разгоняется, все смотрят на практику внедрений в бизнес-процессы. У нас это уже есть, но пока на минималках.

Есть очевидные вещи, например, контакт-центр: у нас большая поддержка, обрабатывающая звонки и обращения в мессенджерах, внутри продукта. Там AI даёт большую помощь: оператор благодаря технологиям может предвидеть перечень вопросов уже на входящем звонке – подтягивается история игрока. Пока данные разбросаны по разным базам, однако очевидно, что цель – «скормить» всё в одну систему и получать целостную картину. Главная задача – минимизировать время, когда человек «висит» в ожидании решения.

Плюс персонализация выдачи контента: что ты, скорее всего, будешь смотреть и на что ставить. Тут ничего нового: как и для СМИ, нам важно дать человеку то, к чему он привык.

Второй пласт – оптимизация маркетинговых инвестиций: мы оцениваем, с какой вероятностью привлечённый игрок окупится и «наш» ли он вообще», — рассказал Медведь.

Смотреть интервью в видеоформате: