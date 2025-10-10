Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СЕO PARI Руслан Медведь рассказал о применении ИИ в букмекерском бизнесе

СЕO PARI Руслан Медведь рассказал о применении ИИ в букмекерском бизнесе
Аудио-версия:
Комментарии

СЕО компании PARI Руслан Медведь в большом интервью «Чемпионату» рассказал, как букмекеры применяют технологии ИИ в своём бизнесе.

«Сейчас тема AI сильно разгоняется, все смотрят на практику внедрений в бизнес-процессы. У нас это уже есть, но пока на минималках.

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

Есть очевидные вещи, например, контакт-центр: у нас большая поддержка, обрабатывающая звонки и обращения в мессенджерах, внутри продукта. Там AI даёт большую помощь: оператор благодаря технологиям может предвидеть перечень вопросов уже на входящем звонке – подтягивается история игрока. Пока данные разбросаны по разным базам, однако очевидно, что цель – «скормить» всё в одну систему и получать целостную картину. Главная задача – минимизировать время, когда человек «висит» в ожидании решения.

Плюс персонализация выдачи контента: что ты, скорее всего, будешь смотреть и на что ставить. Тут ничего нового: как и для СМИ, нам важно дать человеку то, к чему он привык.

Второй пласт – оптимизация маркетинговых инвестиций: мы оцениваем, с какой вероятностью привлечённый игрок окупится и «наш» ли он вообще», — рассказал Медведь.

Смотреть интервью в видеоформате:

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android