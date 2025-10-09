Скидки
СЕО PARI рассказал о перспективах самоограничения в России

СЕО PARI рассказал о перспективах самоограничения в России
СЕО компании PARI Руслан Медведь в большом интервью «Чемпионату» рассказал о системе ответственной игры, разработанной в компании.

«У нас есть функционал самоограничения, который довольно эффективен, важно правильно коммуницировать по данной теме. Есть команда, которая исследует явление, мы знаем мировые практики. Иногда вижу мнение, мол, «вы стреляете себе в ногу, когда ограничиваете». Но исследования говорят об обратном: нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил. Это «не наш» игрок. Мы прямо говорим: «Так, стоп, выдохни». Есть механизмы, подсвечивающие нездоровые паттерны. Мы одни из визионеров и хотим, чтобы на уровне закона и регулятора появились рабочие механизмы.

Рано или поздно регулятор придумает механику, позволяющую всем синхронно исключать тех, кому не стоит играть. Важно добиться, чтобы, самоисключившись у нас, человек не пошёл «закрывать гештальт» у соседей. Плюс есть «серые просторы» нелегальных букмекеров. Это сложная инженерная задача, но шаги делаются – и дадут плоды», — подчеркнул Медведь.

