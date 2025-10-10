Руслан Медведь: прогнозы рынка на ближайшее время — сдержанные

СЕО компании PARI Руслан Медведь в большом интервью «Чемпионату» поделился прогнозами относительно роста букмекерского рынка в России.

«Прогнозы на ближайшее время – сдержанные. Мы все входим в интересную фазу экономики – в лучшем случае это стагнация. Нас ждут непростые периоды трансформаций и переоценок. Уже видно: потребительская активность снижается, многие компании недовыполняют планы.

Беттингу грех жаловаться – рост продолжается, пусть не такими темпами, как раньше, но индустрия развивается. Просто до нас доехала общая экономическая динамика. Думаю, такой бешеной динамики не будет, однако рост останется. По цифрам: прошлый год – +42% к объёму рынка ставок. В этом – дай бог 20-25%, это будет успех. Пока до 20% далеко, по нашим прикидкам. Но это всё равно рост, опережающий многие секторы. Дальше многое зависит от международных отношений, вовлечённости аудитории в противостояния клубов и лиг. Факторов много, на горизонте двух-трёх лет сложно предсказать масштаб», — отметил Медведь.

Смотреть интервью в видеоформате: