ШАЙБОЖОР — хоккейная мегаакция от OLIMPBET
Новый сезон — новые эмоции! Главный хоккейный букмекер OLIMPBET запускает масштабную акцию «ШАЙБОЖОР», которая продлится весь хоккейный сезон. Участников ждут гарантированные фрибеты, много денежных призов и суперпризы, которые каждый месяц будут становиться всё круче. Это настоящая большая хоккейная лихорадка — для тех, кто берёт от хоккея всё и всегда голоден до побед.

Первый этап розыгрыша проходит с 8 октября по 5 ноября 2025 года, а итоги будут подведены в прямом эфире 11 ноября в 11:00. В октябре суперпризом станет мощный мотовездеход RZR PRO XP 4 Ultimate стоимостью 5 млн рублей — крутой приз для настоящих мужчин.

Принять участие просто:

— Зайди в приложение OLIMPBET или на сайт olimp.bet.

— В разделе «Шайбожор» нажми кнопку «Я в деле».

— Сделай ставку от 500 рублей на любой хоккейный матч (ординар или экспресс).

Каждые полные 500 рублей = 1 шайба = 1 шанс в розыгрыше. Чем больше шайб, тем выше шансы на победу. Каждая шайба может стать победной! Собирать их можно каждый месяц — в рамках отдельного розыгрыша.
Все участники получают гарантированные фрибеты — за каждый этап акции можно получить до 24 000 рублей фрибетами. Помимо этого, ежемесячно можно выиграть денежные призы, а также суперприз стоимостью 5 млн рублей.

Присоединяйся к игре вместе с OLIMPBET — возьми от хоккея всё!

18+ РЕКЛАМА РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «БК «ОЛИМП», ОГРН 127A700462, WWW.OLIMP.BET

ИНН 7726705980

