Россия — Иран: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Россия — Иран: прогноз Константина Генича на товарищеский матч
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.92.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«Команда крепкая, плотная. Иран мы более-менее знаем, так как эта команда часто играет на чемпионатах мира и в Кубке Азии прилично смотрится. Несколько игроков этой сборной играют в РПЛ. Иран нам прекрасно известен, команда с прекрасным подбором футболистов, умеет играть в обороне.

Сборной России будет непросто, этот соперник серьёзнее, чем Сирия, чем Иордания, с которой мы сыграли 0:0 месяцем ранее.

В Волгограде сборную будут хорошо поддерживать, но вряд ли это поможет ей сыграть в результативный футбол. Я думаю, что матч будет низовым. Низ оценивается очень прилично. Я бы рассмотрел вариант тотал меньше 2.5. Я предполагаю, что будет низовая игра», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
