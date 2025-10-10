Скидки
Россия — Иран: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч в Волгограде

Россия — Иран: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч в Волгограде
Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: победа сборной России с форой (-1,5) за 2.45.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«Сборная России по футболу проведет товарищескую игру против команды Ирана. Матч состоится в Волгограде. Как мы знаем, в этом городе всегда полный стадион. Болельщики по футболу соскучились. Сегодня они будут очень весело и яростно поддерживать нашу сборную. Российская команда, конечно, сильнее, чем у Ирана и будет полна мотивации. Тем более, что ряд ключевых иранских футболистов на эту игру не приехали. Поэтому мне кажется, что наша сборная просто обязана разрывать своего соперника. Так оно и будет.

Первый мой прогноз — победа сборной России с форой (-1,5). Второй мой прогноз — сборная России забьет больше 2,5 голов. И третий мой прогноз — сборная России забьет в обоих таймах», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

