Россия — Иран: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч в Волгограде

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: победа сборной России с форой (-1,5) за 2.45.

«Сборная России по футболу проведет товарищескую игру против команды Ирана. Матч состоится в Волгограде. Как мы знаем, в этом городе всегда полный стадион. Болельщики по футболу соскучились. Сегодня они будут очень весело и яростно поддерживать нашу сборную. Российская команда, конечно, сильнее, чем у Ирана и будет полна мотивации. Тем более, что ряд ключевых иранских футболистов на эту игру не приехали. Поэтому мне кажется, что наша сборная просто обязана разрывать своего соперника. Так оно и будет.

Первый мой прогноз — победа сборной России с форой (-1,5). Второй мой прогноз — сборная России забьет больше 2,5 голов. И третий мой прогноз — сборная России забьет в обоих таймах», — приводит слова Мора «РБ Спорт».