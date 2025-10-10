Россия — Иран: прогноз Владислава Радимова на товарищеский матч 10 октября
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на товарищеский матч Россия — Иран.
Ставка: обе забьют за 1.93.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«В последнем матче с Катаром наша сборная показала очень хорошие скорости. Примерно этот же состав выйдет в матче против Ирана.
Иран очень крепкая команда, поэтому в этом матче Россия не уйдёт с поля без пропущенного мяча. Скорее всего, наши выиграют, но первый мой прогноз – обе забьют.
Поскольку наша команда играет на высоких скоростях, очень много мы атакуем флангами, то поставлю на индивидуальный тотал угловых нашей сборной больше 6.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
