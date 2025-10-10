Скидки
Бельгия — Северная Македония: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2026

Бельгия — Северная Македония: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бельгия — Северная Македония.

Ставка: победа Бельгии с форой (-2) за 1,85.

«Переключаемся на матчи сборных. Отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года, европейская квалификация. Начнём с поездки в Бельгию: в замечательном городе Гент местная сборная в группе G будет принимать сборную Северной Македонии. Казалось бы, бельгийцы явные фавориты в этой группе, но после 5 матчей у сборной Македонии есть преимущество, хотя у бельгийцев есть ещё матч в запасе. Между командами 1 очко: у Македонии — 11, у Бельгии — 10, но плюс игра в запасе.

Да, у бельгийцев сейчас травмирован Ромелу Лукаку, но в полном порядке Кевин де Брейне, в великолепной форме находится Доку, есть Шарль де Кетеларе, есть Ванакен, есть, в общем-то, те, кто может сделать результат для бельгийской команды. После смены тренера Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии. Сейчас бельгийцы хороши: в последних трех матчах команда забила 16 мячей, а в последних двух играх в сентябре по 6:0 обыграли своих соперников — Лихтенштейн и Казахстан. И сейчас надо, может быть, чуть поменьше, но всё равно забить и уверенно обыграть Северную Македонию.

Македонцы пока хороши — идут без поражений в этой группе. Но пора бы уже Македонии проиграть. В первом матче в Македонии была ничья 1:1, там македонцы спаслись в самой концовке. Здесь, я думаю, что Македония уже не отскочит. Бельгия выиграет с форой (-2) за 1,85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

