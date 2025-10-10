Россия — Иран: прогноз Дмитрия Губерниева на контрольный матч

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Сборную России ждёт серьёзное испытание — соперник не из простых: 21-е место в рейтинге ФИФА говорит само за себя.

Иран — команда с опытом, и лёгкой прогулки точно не будет. Да, у иранцев были осечки в сентябре — поражение от Узбекистана и ничья с Таджикистаном, — но это сборная, которая умеет наказывать за малейшие ошибки.

Карпин получил в распоряжение всех лидеров и наверняка сделает акцент на атаку. Впереди у России есть кому обострять и забивать. Однако проблемы в обороне всё ещё не решены: если Карпин не может наладить защиту даже в «Динамо», то и в сборной сыграть «на ноль» будет непросто.

Иран способен воспользоваться любыми ошибками, даже без Сердара Азмуна в составе. Жду голы с обеих сторон», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».