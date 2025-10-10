Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Иран: прогноз Дмитрия Губерниева на контрольный матч

Россия — Иран: прогноз Дмитрия Губерниева на контрольный матч
Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: обе забьют за 2.02.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборную России ждёт серьёзное испытание — соперник не из простых: 21-е место в рейтинге ФИФА говорит само за себя.

Иран — команда с опытом, и лёгкой прогулки точно не будет. Да, у иранцев были осечки в сентябре — поражение от Узбекистана и ничья с Таджикистаном, — но это сборная, которая умеет наказывать за малейшие ошибки.

Карпин получил в распоряжение всех лидеров и наверняка сделает акцент на атаку. Впереди у России есть кому обострять и забивать. Однако проблемы в обороне всё ещё не решены: если Карпин не может наладить защиту даже в «Динамо», то и в сборной сыграть «на ноль» будет непросто.

Иран способен воспользоваться любыми ошибками, даже без Сердара Азмуна в составе. Жду голы с обеих сторон», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Участник ЧМ-2026 проверит Карпина! Прогноз на матч Россия — Иран
Участник ЧМ-2026 проверит Карпина! Прогноз на матч Россия — Иран
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android