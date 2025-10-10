Россия — Иран: ставка Дмитрия Градиленко на игру 10 октября

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: 0:0 к 30-й минуте за 1.93.

«Товарищеский матч сборной России против Ирана пройдёт в Волгограде.

Это будет интересная проверка сил перед октябрьскими матчами — и сразу напомню, что два с половиной года назад, в марте 2023 года, эти команды уже встречались в Тегеране. Тогда всё закончилось со счётом 1:1: в первом тайме Антон Миранчук реализовал пенальти, а во втором Мехди Тареми ответил тем же.

Иран занимает 21-е место в рейтинге ФИФА и является самым сильным соперником для нашей команды за последнее время. Азиаты уже обеспечили себе участие в чемпионате мира — 2026 и находятся в хорошей форме. Можно ожидать от гостей плотной и организованной игры, особенно в обороне.

В каком составе сыграет Россия — вопрос открытый. Возможно, тренерский штаб разделит игроков на два состава, ведь впереди, 14 октября, ожидается матч с Боливией в Москве. Тем не менее у сборной России впечатляющая серия — 15 матчей без поражений. И лишь в пяти из них команда позволила сопернику забить: это были Катар (дважды), Иордания, Нигерия и Беларусь.

Вариант №1 для прогноза — Иран не забьёт за коэффициент 1.92. Если взглянуть на 15 последних матчей Ирана, то лишь в четырёх он не смог отличиться. Однако стоит отметить, что трижды «сухими» оставляла их сборная Узбекистана, а наша команда, безусловно, не слабее узбеков.

Вариант №2, который я выбираю, — 0:0 к 30-й минуте за коэффициент 1.93. Как я сказал выше, соперник достаточно крепкий, и сломить его сопротивление в первые полчаса встречи будет непросто», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».