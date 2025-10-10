Скидки
Россия — Иран: получи три фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч сборной

10 октября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирана. Стартовый свисток на «Волгоград Арене» прозвучит в 20:00 мск. Все новые клиенты БЕТСИТИ могут получить приветственный фрибет до 1500 рублей. Для этого необходимо:

1. Пройти полную идентификацию за 30 дней после регистрации

2. Получить фрибет и 3 попытки на отыгрыш и поставить бонус ординаром кф до 3.00

Главный тренер Валерий Карпин включил в заявку сборной России на матч всех сильнейших. Против иранцев могут сыграть сразу два наших футболиста, выступающих за зарубежные клубы, — голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук. Главная потеря сборной — отсутствие травмированного хавбека «Монако» Александра Головина. Наибольшее представительство в национальной команде получили игроки ЦСКА (6).

О подготовке сборной к сопернику рассказал Валерий Карпин: «Изучать Иран начали сразу, как узнали, что предстоит с ним играть. Это сильный соперник, с которым нам точно интересно встретиться. В том числе чтобы понять, насколько мы можем играть в тот футбол, к которому стремимся, в играх с командами высокого уровня. Поэтому учитывать особенности их игры, конечно, будем. Но это не значит, что будем под них подстраиваться в плане своей игры», — отметил тренер.

Беспроигрышная серия России составляет 15 матчей подряд. В сентябре национальная команда провела две встречи. Сначала в домашнем матче сыграла вничью (0:0) с оппонентами из Иордании. А затем одержала разгромную выездную победу над Катаром со счётом 4:0.

Сборная Ирана расположилась на 20-м месте в рейтинге ФИФА, а Россия занимает 35-ю строчку. В 10 последних матчах иранцы лишь раз уступили в рамках основного времени. Во встрече с россиянами гостям не поможет нападающий Сердар Азмун, выбывший из игры из-за перелома ноги.

Следующий матч сборная России проведёт 14 октября с командой Боливии в Москве.

