Россия — Иран: прогноз Виктора Гусева на встречу в Волгограде

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.17.

«Иран. Вот и пришло время сыграть с действительно сильным соперником в длинной череде товарищеских матчей последнего времени. Иран занимает ни много ни мало 21-е место в рейтинге ФИФА, тогда как мы сами на 33-м. Но в последнее время, я имею в виду сентябрь, у нас было два матча: 0:0 с Иорданией и победа над Катаром со счётом 4:1. И вот теперь Волгоград. Говорю об этом городе постоянно, потому что большие надежды на него, на поддержку переполненного стадиона. Естественно, нельзя не вспомнить матч, который был у нас в этом прекрасном городе год назад: тогда мы победили Сирию – 4:0.

Иран — неприятный статистически соперник. Мы сыграли с иранцами 1:1 в Тегеране в 2023 году. Кроме того, было и поражение, поэтому ни разу у иранцев не выигрывали. Сила Ирана, во-первых, в том, что команда попала на ЧМ — в четвёртый раз подряд. Мы помним, как в Катаре в группе играл Иран и чуть было не прошёл в плей-офф впервые в истории. Да, было сокрушительное поражение от Англии — 2:6, но всё равно забить два мяча англичанам — об этом тоже стоит подумать. А потом был повержен Уэльс и решающий матч с США, где проиграли 0:1.

Что очень важно, Иран во многом силён за счёт игры в обороне, которая считается одной из лучших в Азии. Кроме того, весь этот год команда играла официальные матчи, поэтому находится в хорошем тонусе. Не считая травмированных, тренерам нужно проверять основу накануне ЧМ. Сложный соперник. В отсутствие Азмуна отмечу Тареми, который в прошлом сезоне играл в «Интере», а теперь стартовал в «Олимпиакосе» с четырьмя забитыми мячами. И не только он.

Подводные камни у наших: нет Дивеева, в воротах будет Сафонов без достаточной практики в «ПСЖ», Головин — капитан — травмирован. А нам важны созидатели, футболисты, способные забивать из полузащиты. В нападении у нас только Сергеев и Воробьёв, которые не всегда получают место в старте своих клубов. Вот на них и надежда.

Подводя дело к прогнозу, думаю, что первый тайм пройдёт в ожидании — команды будут присматриваться, понимать, что к чему. А вот потом, во втором тайме, игра может раскрыться. Более того, есть статистика: в трёх из последних четырёх матчей Россия пропускает во втором тайме, в трёх из четырёх матчей Иран забивает во втором. Это подводит к мысли о том, что голы пойдут после перерыва», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».