Исландия — Украина: прогноз Семёна Зигаева на матч квалификации чемпионата мира

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Исландия — Украина.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.70.

«Сборная Исландии неудачно выступила в последнем розыгрыше Лиги наций. Северяне играли в дивизионе B, финишировали на третьем месте и попали в стыковые матчи, где дважды проиграли. Теперь им предстоит выступать дивизионом ниже. Отборочный цикл к чемпионату мира исландцы начали уверенно — дома без особых проблем обыграли Азербайджан со счётом 5:0. А вот выезд во Францию закончился неудачей: поражение 1:2.

Украина в своей группе Лиги наций заняла второе место в дивизионе B и получила шанс побороться за повышение. В стыках соперником стала Бельгия, которая хоть и с трудом, но не пустила украинцев в элиту. В отборе на чемпионат мира подопечные Сергея Реброва стартовали с поражения 0:2 от Франции, а затем сыграли вничью 1:1 с Азербайджаном.

Обе команды стараются играть в атакующий футбол и создают немало опасных моментов. Учитывая, что только первое место в группе гарантирует прямую путёвку на мундиаль, а вторая строчка может стать решающей при равных условиях, очки в таких матчах на вес золота», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».