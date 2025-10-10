Скидки
Исландия — Украина: прогноз Семёна Зигаева на матч квалификации чемпионата мира

Исландия — Украина: прогноз Семёна Зигаева на матч квалификации чемпионата мира
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Исландия — Украина.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.70.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Не начался
Украина
«Сборная Исландии неудачно выступила в последнем розыгрыше Лиги наций. Северяне играли в дивизионе B, финишировали на третьем месте и попали в стыковые матчи, где дважды проиграли. Теперь им предстоит выступать дивизионом ниже. Отборочный цикл к чемпионату мира исландцы начали уверенно — дома без особых проблем обыграли Азербайджан со счётом 5:0. А вот выезд во Францию закончился неудачей: поражение 1:2.

Украина в своей группе Лиги наций заняла второе место в дивизионе B и получила шанс побороться за повышение. В стыках соперником стала Бельгия, которая хоть и с трудом, но не пустила украинцев в элиту. В отборе на чемпионат мира подопечные Сергея Реброва стартовали с поражения 0:2 от Франции, а затем сыграли вничью 1:1 с Азербайджаном.

Обе команды стараются играть в атакующий футбол и создают немало опасных моментов. Учитывая, что только первое место в группе гарантирует прямую путёвку на мундиаль, а вторая строчка может стать решающей при равных условиях, очки в таких матчах на вес золота», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Исландия — Украина. А Сергею Реброву точно нужен ЧМ-2026?
