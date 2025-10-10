Скидки
Бельгия — Северная Македония: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации ЧМ-2026

Аудио-версия:
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бельгия — Северная Македония.

Ставка: победа Бельгии и ТБ 2.5 за 1.68.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 7-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Бельгия
Не начался
Северная Македония
«Сборная Бельгии провалила прошлую Лигу наций, набрав всего четыре очка в шести матчах, поэтому бельгийцам пришлось играть в стыках за право остаться в элите. С горем пополам им удалось сохранить прописку, а летом начался отбор на чемпионат мира. В первом туре была ничья в Скопье, а дальше последовали три победы подряд с общим счётом 16:3 — этот рывок позволил приблизиться к лидеру на расстояние всего одного балла.

Этим лидером и является Северная Македония. Помимо домашней ничьей балканцев с бельгийцами, они также на своём поле сыграли 1:1 с валлийцами. В остальных матчах одержали три победы: 3:0 переиграли Лихтенштейн в гостях, 5:0 — дома, а также добились успеха 1:0 против Казахстана в Астане. Любопытно, что был и товарищеский матч, который македонцы проиграли сборной Саудовской Аравии.

Северная Македония опережает Бельгию на одно очко, но при этом провела на игру больше. Предстоящий матч может позволить балканской команде укрепить лидерство, а бельгийцам — в случае успеха — единолично возглавить турнирную таблицу за три тура до финиша. Ничья в Скопье ещё свежа в памяти, поэтому Бельгия наверняка захочет взять реванш», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

