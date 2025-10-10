«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.18.

«Омск радует глаз на первых порах чемпионата. Команда уверенно действует как в атакующей фазе, так и в обороне. Но в предыдущей игре все пошло не по сценарию Ги Буше. Причина тому — соперник, который будет противостоять «Авангарду» и в следующем матче. «Автомобилист» сейчас находится, возможно, в лучшем своём состоянии за последние полтора года. Команда летит, не замечая никого на своём пути — вот и в Омске Заварухин победил.

Неплохо бы Омску поскорее влить в состав Майкла Маклауда, вернувшегося после всех разбирательств из-за океана, но пока «Авангард» без него. В обеих командах достаточно исполнителей высочайшего уровня по меркам Континентальной хоккейной лиги, которые могут за счёт своего таланта и хоккейного мастерства взорвать отдельно взятый матч.

Правда, голов много именно в этой игре не ожидаю. Скорее всего, «Авангард» постарается сыграть осторожнее — всё-таки площадка чужая, трибуны «УГМК-Арены» будут давить на гостей. Нужно будет действовать спокойнее и выдержаннее. «Автомобилист» вряд ли без борьбы отдаст этот матч, тем более никто не захочет прерывать серию из пяти побед подряд каким-то нелепым образом.

Но «Авангард» захочет доказать, что не способен проигрывать больше одной встречи подряд в этой регулярке. Поэтому победа гостей в этом противостоянии кажется мне лучшим прогнозом на грядущий поединок двух основных конкурентов магнитогорского «Металлурга» за первое место на Востоке», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».