Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.18.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Автомобилист» — «Авангард» 10 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Омск радует глаз на первых порах чемпионата. Команда уверенно действует как в атакующей фазе, так и в обороне. Но в предыдущей игре все пошло не по сценарию Ги Буше. Причина тому — соперник, который будет противостоять «Авангарду» и в следующем матче. «Автомобилист» сейчас находится, возможно, в лучшем своём состоянии за последние полтора года. Команда летит, не замечая никого на своём пути — вот и в Омске Заварухин победил.

Неплохо бы Омску поскорее влить в состав Майкла Маклауда, вернувшегося после всех разбирательств из-за океана, но пока «Авангард» без него. В обеих командах достаточно исполнителей высочайшего уровня по меркам Континентальной хоккейной лиги, которые могут за счёт своего таланта и хоккейного мастерства взорвать отдельно взятый матч.

Правда, голов много именно в этой игре не ожидаю. Скорее всего, «Авангард» постарается сыграть осторожнее — всё-таки площадка чужая, трибуны «УГМК-Арены» будут давить на гостей. Нужно будет действовать спокойнее и выдержаннее. «Автомобилист» вряд ли без борьбы отдаст этот матч, тем более никто не захочет прерывать серию из пяти побед подряд каким-то нелепым образом.

Но «Авангард» захочет доказать, что не способен проигрывать больше одной встречи подряд в этой регулярке. Поэтому победа гостей в этом противостоянии кажется мне лучшим прогнозом на грядущий поединок двух основных конкурентов магнитогорского «Металлурга» за первое место на Востоке», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android