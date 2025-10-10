«Динамо» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.17.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Большое дерби и большие проблемы. Вот только для кого — или у кого? Видится, что сейчас динамовцы смогли набрать ход после ужасного и откровенно провального старта. Сейчас одержаны три победы подряд над совершенно разными стилистически и классово командами. Две предыдущие встречи завершились для бело-голубых с одинаковым счётом 4:1. Однако в «Динамо» помнят первый матч сезона, в котором нынешние хозяева противостояния с армейцами уступили им на Автозаводской — 2:6. Да, отсылки к этой встрече, наверное, излишни: за месяц коллективы стали заметно другими, ситуация в таблице менялась больше 10 раз, уже даже можно найти перемены в составе. ЦСКА сейчас играет с точки зрения результатов в шахматном порядке — то белое, то чёрное. Это говорит об отсутствии стабильности и о том, что Игорь Никитин пока не настроил действия команды на привычный для него лад.

В этом матче по статистике армейцы должны проиграть. Но можно быть уверенным, что они лягут костьми — и за тренера, и за результат, и за болельщиков, которых на арене бело-голубых будет в избытке. Невозможно прогнозировать победу одной из команд: это дерби, здесь всё крайне непредсказуемо.

Более правдивым и надёжным вариантом кажется ставка на большое количество заброшенных шайб. Наставники «Динамо» и ЦСКА пожелают действовать от надёжного, но как тут сдержаться, когда несколько тысяч человек гонят тебя к успеху?» — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».