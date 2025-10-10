Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве

«Динамо» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.17.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Большое дерби и большие проблемы. Вот только для кого — или у кого? Видится, что сейчас динамовцы смогли набрать ход после ужасного и откровенно провального старта. Сейчас одержаны три победы подряд над совершенно разными стилистически и классово командами. Две предыдущие встречи завершились для бело-голубых с одинаковым счётом 4:1. Однако в «Динамо» помнят первый матч сезона, в котором нынешние хозяева противостояния с армейцами уступили им на Автозаводской — 2:6. Да, отсылки к этой встрече, наверное, излишни: за месяц коллективы стали заметно другими, ситуация в таблице менялась больше 10 раз, уже даже можно найти перемены в составе. ЦСКА сейчас играет с точки зрения результатов в шахматном порядке — то белое, то чёрное. Это говорит об отсутствии стабильности и о том, что Игорь Никитин пока не настроил действия команды на привычный для него лад.

В этом матче по статистике армейцы должны проиграть. Но можно быть уверенным, что они лягут костьми — и за тренера, и за результат, и за болельщиков, которых на арене бело-голубых будет в избытке. Невозможно прогнозировать победу одной из команд: это дерби, здесь всё крайне непредсказуемо.

Более правдивым и надёжным вариантом кажется ставка на большое количество заброшенных шайб. Наставники «Динамо» и ЦСКА пожелают действовать от надёжного, но как тут сдержаться, когда несколько тысяч человек гонят тебя к успеху?» — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android