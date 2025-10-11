Скидки
Названы шансы сборной Португалии победить Ирландию

Названы шансы сборной Португалии победить Ирландию
11 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Португалия и Ирландия. Встреча состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.20. Шансы сборной Ирландии оценили в 26.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу португальцев за 6.00.

