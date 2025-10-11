Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Португалия — Ирландия: прогноз на матч в Лиссабоне

Португалия — Ирландия: прогноз на матч в Лиссабоне
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Португалия — Ирландия.

Ставка: Португалия забьёт как минимум три гола за 1.80.

Ирландия располагается на последнем месте в группе F квалификации ЧМ-2026. На последних минутах она смогла вырвать ничью в матче с Венгрией (2:2), но отобрать очки у Армении (1:2) не получилось. Не скрыть проблемы в обороне, из-за которых было пропущено по два мяча от не самых креативных в атаке соперников.

Поэтому сборная Ирландии так радуется возвращению 36-летнего защитника Шеймуса Коулмана, выступающего за «Эвертон». Несомненно, это опыт и мастерство, но в одиночку всех проблем не решить. Надежда в нападении, конечно же, на Эвана Фергюсона. 20-летний форвард выступает за «Рому», однако пока не оправдывает ожиданий и, кажется, уже присел на скамейку запасных.

Голкипер «Брентфорда» Кивин Келлехер действительно хорош. В двух последних матчах классно сыграл против «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», совершив суммарно восемь сейвов и пропустив всего лишь по голу. Но и он не всемогущий, когда в обороне царит хаос. Прогноз выглядит очевидным и уверенным — Португалия забьёт больше 2,5 мяча.

Материалы по теме
Португалия — Ирландия. За великим Роналду не заржавеет
Португалия — Ирландия. За великим Роналду не заржавеет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android