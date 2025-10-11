Болгария — Турция: прогноз на игру квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Болгария — Турция.

Ставка: Турция победит + тотал больше 2.5 гола за 1.80.

У Турции большие амбиции: третье место, столько же очков (3), сколько у Грузии со второй строчки. Кстати, своего конкурента турки обыграли со счётом 3:2, но крупно уступили Испании (0:6). А в отборе на ЧМ-2026 важны не очные встречи, а разница забитых и пропущенных. Нужно навёрстывать.

Под управлением Винченцо Монтеллы сборная прогрессирует, становится сильнее, однако не обходится без провалов в обороне. Нет стабильности, а это очень важно. Угурджан Чакыр в воротах не вызывает доверия, особенно когда есть талантливый Берке Озер («Лилль») и Алтай Байындыр («МЮ»). Защита тоже могла бы выглядеть намного убедительнее. Пора экспериментировать, раз эти позиции дают сбой.

Конечно, можно продолжать полагаться на атаку, где есть немало талантливых футболистов. Вызовы Арды Гюлера из «Реала» и Кенана Йылдыза из «Ювентуса» не подвергается сомнению. Оба являются ключевыми футболистами в своих клубах. Развалить такую болгарскую оборону для них не должно составить труда.

Предлагаем поставить, что Турция выиграет, через тотал больше 2.5 мяча. Назначение в сборную Болгарии бывшего тренера молодёжных команд – на долгосрочную перспективу и работу с новыми кадрами. Резких изменений ждать точно не стоит. Атака у Монтеллы выглядит устрашающе, именно она станет ключом к победе.