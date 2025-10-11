Болгария — Турция: определён фаворит матча отбора ЧМ-2026

11 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Болгария и Турция. Встреча состоится на стадионе «Василь Левски» в Софии. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Турции можно с коэффициентом 1.29.

Шансы сборной Болгарии оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу турок за 6.50.