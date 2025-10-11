Стали известны шансы сборной Италии продлить победную серию в отборе ЧМ-2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ле Кок Арена», Таллин, 11 октября. Сборная Эстонии Юргена Хенна против сборной Италии Дженнаро Гаттузо в матче 7-го тура группы I на квалификации ЧМ-2026. Начало — в 21:45 мск.

В сентябре итальянцы оформили победу со счётом 5:0 во встрече с эстонцами в Бергамо.

Италия идёт на серии из трёх побед в отборе ЧМ-2026.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.12, что приблизительно составляет 89% вероятности.

Ничья идёт за 12.20, а победа сборной Эстонии оценивается в 42.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 3.00. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу гостей.