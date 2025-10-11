Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы сборной Италии продлить победную серию в отборе ЧМ-2026

Стали известны шансы сборной Италии продлить победную серию в отборе ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

«Ле Кок Арена», Таллин, 11 октября. Сборная Эстонии Юргена Хенна против сборной Италии Дженнаро Гаттузо в матче 7-го тура группы I на квалификации ЧМ-2026. Начало — в 21:45 мск.

Материалы по теме
Португалия — Ирландия. За великим Роналду не заржавеет
Португалия — Ирландия. За великим Роналду не заржавеет

В сентябре итальянцы оформили победу со счётом 5:0 во встрече с эстонцами в Бергамо.

Италия идёт на серии из трёх побед в отборе ЧМ-2026.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.12, что приблизительно составляет 89% вероятности.

Ничья идёт за 12.20, а победа сборной Эстонии оценивается в 42.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 3.00. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу гостей.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android