Эстония — Италия: прогноз «Чемпионата»

Эстония — Италия: прогноз «Чемпионата»
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Эстония — Италия.

Ставка: Италия победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.04.

Сборная Италии при Гаттузо стала прямолинейнее и интенсивнее. Высокий отбор, быстрый выход в штрафную и завершение. По заявке на октябрь отмечаем возвращение Бриана Кристанте и отсутствие Федерико Кьезы. Впереди структуру будут держать Мойзе Кин, Джакомо Распадори и Матео Ретеги. Именно они забивали Эстонии месяц назад.

Ждём, что мяч задержится у гостей, и они организуют высокий темп и попытаются забить до перерыва, чтобы меньше нервничать. Хозяева постараются тянуть время, цепляться за мяч и ловить соперника на контратаках. Однако давление Италии по краям и качество первой передачи в центре постепенно перевесят. То есть в очередной раз скажется класс.

Прогнозируем победу сборной Италии приблизительно со счётом 2:0. Доннарумма и защитники спокойно переживут редкие выпады хозяев, а впереди решат класс и глубина атаки. Домашний фактор, разумеется, поможет Эстонии держаться дольше. Однако на весь матч этого не хватит. Новых 5:0 не ждём, но едва ли у фаворита возникнут проблемы.

