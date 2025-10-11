Норвегия — Израиль: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Норвегия — Израиль.

Ставка: Норвегия победит + обе забьют за 2.65.

План сборной Норвегии в данном случае может быть абсолютно прозрачен. Контроль мяча, высокий темп и давление с первых минут. Команда лидирует в группе I, уверенно забирает очки дома. Выиграла все пять проведённых встреч квалификации, в том числе у Италии (3:0). Шанс попасть на чемпионат мира высок. Уверенность должна зашкаливать, поэтому логично ждать агрессивный старт и игру первым номером.

Израиль неплох, выиграл три из пяти матчей. Борется со сборной Италии за место в топ-2. Может быть опасен. Вероятно, ответит норвежцам компактностью и быстрыми переходами из обороны в атаку. Главная угроза — левый край с Манором Соломоном. Его дриблинг и смещения внутрь дают удары и прострелы в зону 11-метровой отметки. Тренерский штаб выстраивает прагматичный план с упором на дисциплину.

Учитывая форму, прогнозируем победу сборной Норвегии. Аргументы — домашнее поле, темп и высокий класс в завершающей стадии у Эрлинга Холанда. Вместе с тем в качестве ставки предлагаем рассмотреть дополнительно голы в обе стороны. В прошлой очной встрече израильтяне забили норвежцам дважды, а в последнем туре отправили четыре мяча в ворота сборной Италии (4:5). Кусаться они умеют. А норвежцы даже Молдавии позволили забить.