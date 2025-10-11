Скидки
Норвегия — Израиль: букмекеры оценили шансы команд
«Уллеволл», Осло, 11 октября. Сборная Норвегии принимает сборную Израиля в матче 7-го тура отборочного турнира на чемпионат мира — 2026. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.23, что приблизительно составляет 80% вероятности.

Ничья идёт за 6.50, а победа сборной Израиля оценивается в 12.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (7.00).

