Аргентина — Венесуэла: прогноз на матч в Майами

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на товарищескую игру Аргентина — Венесуэла.

Ставка: Аргентина победит с форой (-1.5) за 1.70.

Аргентина и Венесуэла сыграют свой контрольный матч в США, в Майами. У аргентинцев на тренерском мостике по-прежнему Лионель Скалони, а венесуэльцами временно рулит Освальдо Вискаррондо. В заявке сборной Скалони Лионель Месси и Лаутаро Мартинес, но участие Месси под вопросом. Тренерский штаб не хочет рисковать теми, кто готов не на 100%.

У чемпионов мира стабильная структура и привычный контроль темпа. Выход из-под прессинга – через Родриго Де Пауля и Леандро Паредеса, а давление в штрафной создаёт Лаутаро Мартинес. Плюс надёжен Эмилиано Мартинес на воротах в решающие минуты. В сентябре Аргентина переиграла Венесуэлу со счётом 3:0 в отборе ЧМ-2026 — разница в классе ощущается.

Венесуэла обновляется. Акцент на низкий блок, быстрые контратаки и стандарты. В обойме выделяется Теласко Сеговия, который добавляет скорости в переходах. Даже на нейтральном поле и при глубокой ротации Аргентина должна побеждать. И без Месси. Прогноз: победа Аргентины в основное время с разницей минимум в два мяча.