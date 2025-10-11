Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аргентина — Венесуэла: прогноз на матч в Майами

Аргентина — Венесуэла: прогноз на матч в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на товарищескую игру Аргентина — Венесуэла.

Ставка: Аргентина победит с форой (-1.5) за 1.70.

Материалы по теме
Португалия — Ирландия. За великим Роналду не заржавеет
Португалия — Ирландия. За великим Роналду не заржавеет

Аргентина и Венесуэла сыграют свой контрольный матч в США, в Майами. У аргентинцев на тренерском мостике по-прежнему Лионель Скалони, а венесуэльцами временно рулит Освальдо Вискаррондо. В заявке сборной Скалони Лионель Месси и Лаутаро Мартинес, но участие Месси под вопросом. Тренерский штаб не хочет рисковать теми, кто готов не на 100%.

У чемпионов мира стабильная структура и привычный контроль темпа. Выход из-под прессинга – через Родриго Де Пауля и Леандро Паредеса, а давление в штрафной создаёт Лаутаро Мартинес. Плюс надёжен Эмилиано Мартинес на воротах в решающие минуты. В сентябре Аргентина переиграла Венесуэлу со счётом 3:0 в отборе ЧМ-2026 — разница в классе ощущается.

Венесуэла обновляется. Акцент на низкий блок, быстрые контратаки и стандарты. В обойме выделяется Теласко Сеговия, который добавляет скорости в переходах. Даже на нейтральном поле и при глубокой ротации Аргентина должна побеждать. И без Месси. Прогноз: победа Аргентины в основное время с разницей минимум в два мяча.

Материалы по теме
Болгария — Турция. Гюлер и Йылдыз — в погоне за Испанией и Грузией
Болгария — Турция. Гюлер и Йылдыз — в погоне за Испанией и Грузией
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android