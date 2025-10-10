Скидки
Россия — Иран: кто фаворит матча 10 октября, какие прогнозы и ставки

Россия — Иран: кто фаворит матча 10 октября, какие прогнозы и ставки
10 октября 2025 года пройдёт товарищеский матч, в котором сыграют Россия и Иран. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.45. Шансы сборной Ирана оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 7.00.

Товарищеская встреча с участником чемпионата мира Ираном — это серьёзная проверка для сборной России. В сентябре команда Карпина провела два контрольных матча. С Иорданией (0:0) были задействованы только игроки РПЛ. В игре с Катаром (4:1) присоединились Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Александр Головин («Монако») и победитель Лиги чемпионов Матвей Сафонов («ПСЖ»). Разница приличная. Поэтому Карпин вновь вызвал легионеров, за исключением Головина, который травмирован.

Сборная России не проигрывает 15 матчей подряд. Это добавит мотивации одержать победу над Ираном, который уверенно прошёл отборочный турнир на ЧМ-2026, вышел из группы с первого места, где также были Узбекистан, Кыргызстан и Катар. С первыми двумя в 2022 году у россиян выдались непростые матчи, а последних недавно разгромили.

