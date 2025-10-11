Испания — Грузия: прогноз Романа Гутцайта на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Испания — Грузия.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.01.

«Испания — Грузия. Отборочный матч к чемпионату мира, который пройдёт уже следующим летом. Испания дома будет принимать команду Грузии. Испанцы, конечно же, фавориты своей группы. Два матча они уже успели провести — две победы, общая разница забитых и пропущенных мячей 9:0. Испания Луиса де ла Фуэнте по-прежнему просто великолепна. Особенно запомнился разгром Турции, который испанцы устроили своему сопернику — да ещё и в гостях. 6:0, и это был далеко не предел: если бы испанцы хотели, могли забивать и больше. В первом же матче Испания также победила в гостях команду Болгарии со счётом 3:0.

Сборная Грузии уже успела сыграть против Турции. Это была домашняя встреча для грузинской команды. В составе блистал Мамардашвили, который теперь выступает за «Ливерпуль» и недавно дебютировал в основе, а также Хвича Кварацхелия — победитель Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Помним мы, конечно, и матч прошедшего чемпионата Европы, когда Грузия очень смело действовала против Испании, но игра всё-таки завершилась в пользу «Фурия Роха», которая впоследствии выиграла турнир.

Так что здесь можно ожидать очень качественной игры от Испании, которая будет выступать при своих болельщиках — на прекрасном стадионе и в хорошую погоду. Учитывая форму хозяев и открытый стиль гостей, матч вполне может получиться результативным», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».