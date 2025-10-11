Скидки
Испания — Грузия: прогноз Алексея Гасилина на игру квалификации чемпионата мира

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании и ТБ 3.5 за 2.03.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Грузия
«Испания в этом отборе ЧМ на кураже. Размялась на Болгарии (3:0) и Турции (6:0). Команда играет с чувством полного контроля и уверенности в каждом эпизоде. В таком контексте за Грузию действительно становится тревожно.

Те же турки трижды пробили грузинскую оборону, а Испания, с её скоростью, креативом и глубиной состава, способна забить ещё больше. Луис Де ла Фуэнте нашёл идеальный баланс между владением мячом и вертикальными атаками, и сейчас его команда выглядит одной из самых ярких в Европе.

Думаю, нас ждёт очередной лёгкий вечер для фаворита — с контролем, моментами и, скорее всего, крупным счётом», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

