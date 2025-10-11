Испания — Грузия: прогноз Алексея Гасилина на игру квалификации чемпионата мира

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Испания — Грузия.
Ставка: победа Испании и ТБ 3.5 за 2.03.
«Испания в этом отборе ЧМ на кураже. Размялась на Болгарии (3:0) и Турции (6:0). Команда играет с чувством полного контроля и уверенности в каждом эпизоде. В таком контексте за Грузию действительно становится тревожно.
Те же турки трижды пробили грузинскую оборону, а Испания, с её скоростью, креативом и глубиной состава, способна забить ещё больше. Луис Де ла Фуэнте нашёл идеальный баланс между владением мячом и вертикальными атаками, и сейчас его команда выглядит одной из самых ярких в Европе.
Думаю, нас ждёт очередной лёгкий вечер для фаворита — с контролем, моментами и, скорее всего, крупным счётом», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».
- 11 октября 2025
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:21
-
08:40
-
08:00
-
07:04
-
00:13
- 10 октября 2025
-
19:00
-
18:06
-
18:00
-
17:19
-
17:00
-
16:19
-
16:00
-
15:41
-
15:30
-
15:24
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:30
-
11:26
-
11:00
-
10:39
-
10:00
-
09:18
-
08:40