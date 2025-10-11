Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Испания — Грузия: прогноз Александра Вишневского на игру квалификации ЧМ-2026

Испания — Грузия: прогноз Александра Вишневского на игру квалификации ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 1.59.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испанцы великолепно проводят отборочный турнир – они одержали победы в Стамбуле и Софии с общим счётом 9:0. Это будет первая домашняя игра.

Сборная Грузии начала с поражения от Турции 2:3, но после этого выиграла 3:0 у сборной Болгарии.

В последнем очном матче этих команд, который был на Евро, Грузия выигрывала у Испании к 39-й минуте 1:0 при тотальном преимуществе испанцев. Но в конце первого тайма испанцы отыгрались, а во втором тайме реализовали своё преимущество в классе, выиграв 4:1. До этого команды встречались ещё два раза – в Тбилиси испанцы выиграли 7:1, а дома — 3:1, играя вторым составом.

У испанской национальной команды есть кадровые потери, но у Грузии они более существенные – Хвича Кварацхелия, скорее всего, не сможет сыграть в Эльче. Это сильно уменьшает шансы Грузии на гол.

Разница в классе очень велика. Поставлю на победу испанцев с форой (-2). Испания в полном порядке, глубина состава очень хорошая, команда сыгранная. Думаю, гости проиграют крупно», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android