Испания — Грузия: прогноз Александра Вишневского на игру квалификации ЧМ-2026

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 1.59.

«Испанцы великолепно проводят отборочный турнир – они одержали победы в Стамбуле и Софии с общим счётом 9:0. Это будет первая домашняя игра.

Сборная Грузии начала с поражения от Турции 2:3, но после этого выиграла 3:0 у сборной Болгарии.

В последнем очном матче этих команд, который был на Евро, Грузия выигрывала у Испании к 39-й минуте 1:0 при тотальном преимуществе испанцев. Но в конце первого тайма испанцы отыгрались, а во втором тайме реализовали своё преимущество в классе, выиграв 4:1. До этого команды встречались ещё два раза – в Тбилиси испанцы выиграли 7:1, а дома — 3:1, играя вторым составом.

У испанской национальной команды есть кадровые потери, но у Грузии они более существенные – Хвича Кварацхелия, скорее всего, не сможет сыграть в Эльче. Это сильно уменьшает шансы Грузии на гол.

Разница в классе очень велика. Поставлю на победу испанцев с форой (-2). Испания в полном порядке, глубина состава очень хорошая, команда сыгранная. Думаю, гости проиграют крупно», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».