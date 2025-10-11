«Трактор» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.60.

«Вторая очная встреча финалистов прошлого сезона КХЛ. На этот раз территориальное преимущество у челябинцев. Соперники открыли сезон консервативно, посвятив первый период удалениям и выяснению, кто в доме хозяин. Егор Сурин открыл счёт во втором, «Трактор» сравнял в большинстве в третьем, а голы Радулова и Берёзкина в буллитной серии закрепили статус победителей за «Локомотивом» — 2:1.

С тех пор ярославцы забрались на первое место на Западе, забили 44 и пропустили 26 в 13 играх, одержав три победы в пяти недавних матчах. Команда уступила на выезде «Авангарду» (1:4) и минскому «Динамо» (2:3 Б). После домашнего успеха 4:2 над СКА «Локомотив» отправился в гости к челябинцам.

Как ни крути, но каждый раз, когда встречаются два североамериканских тренера, это добавляет остроты. Конечно, авторитет и послужной список Хартли на совершенно другом уровне от Бенуа Гру. Но оба жаждут утереть друг другу нос. «Трактор» идёт четвёртым на Востоке с 40:45 по голам и отрывом от первого места в шесть очков. Состав видоизменился, но тяжелее всего команде без своего спасителя Фукале. Челябинцы вернулись из поездки с четырьмя поражениями, трижды пропустив минимум по три шайбы. Домашнюю серию начали с победы над «Барысом» (3:2 ОТ), но всё было с натяжкой. Времени выдохнуть и исправить ошибки нет.

Команды Хартли умеют играть по счёту, но гостевые сценарии пока далеки от идеала: три победы в семи матчах. «Трактор» провёл дома лишь четыре встречи и выиграл три из них, одну в овертайме. Гру, как обычно, рассчитывает на подключения защитников.

Каждый раз, когда я выбирала победу «Трактора» в этом сезоне, он уступал. Команде явно не хватает Шабанова, который забросил шайбу в своём дебютном матче НХЛ. Поэтому на данный момент очень сложно отдавать предпочтение чёрно-белым. «Локомотив» пока шатко выглядит в командировках, но по составу и опыту против этого оппонента имеет преимущество: семь побед в семи очных встречах в Челябинске. Для хозяев это три года без успеха на своей территории против ярославцев. Конечно, стоит учитывать разные составы и тренерские штабы, но «Трактор» не стал сильнее. Гости вполне могут контролировать игру и держать счёт под контролем. У них есть всё для успеха и более слаженный состав на всех позициях. «Трактору» может помочь только поддержка своих болельщиков и разница во времени, играющая против «Локомотива». В этой паре преобладают низовые итоги», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».