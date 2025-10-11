«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги
Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч «Спартак» Кс — «КАМАЗ».
Ставка: победа «Спартака» за 1.92.
Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Новичок Первой лиги уже громко заявил о себе — победы над «Торпедо» и «Арсеналом» впечатляют. «Спартак» не боится играть в свой футбол и готов сражаться с любым соперником. Да, в последних турах костромичи чуть притормозили — не смогли дожать почти безнадёжные «Уфу» и «Волгу», но настрой перед этим матчем максимальный.
«КАМАЗ» в прошлом туре переехал «Урал» со счётом 5:1, но впереди соперник другого уровня. «Спартаку» пора возвращаться на победные рельсы! Клуб-сенсацию прошлого тура нужно спускать на землю», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».
