«Шинник» — «Факел»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги 11 октября

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Первой лиги «Шинник» — «Факел».

Ставка: победа «Факела» за 2.32.

«Факел» после прихода Василенко наконец прервал трёхматчевую серию без побед — новый тренер явно встряхнул коллектив. Однако сразу отладить весь игровой механизм сложно, и стабильность ещё только формируется.

«Шинник» дома всегда цепляется. Да, поражение в Хабаровске (1:3) получилось неприятным, но до этого ярославцы держали свои ворота на замке шесть матчей подряд. Команда умеет терпеть, выстраивать плотную оборону и не позволяет соперникам разгуляться.

Воронежцы будут настойчивы и, думаю, своё возьмут — пусть и с минимальным преимуществом», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».