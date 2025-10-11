Скидки
«Шинник» — «Факел»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги 11 октября

«Шинник» — «Факел»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги 11 октября
Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Первой лиги «Шинник» — «Факел».

Ставка: победа «Факела» за 2.32.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Не начался
Факел
Воронеж
«Факел» после прихода Василенко наконец прервал трёхматчевую серию без побед — новый тренер явно встряхнул коллектив. Однако сразу отладить весь игровой механизм сложно, и стабильность ещё только формируется.

«Шинник» дома всегда цепляется. Да, поражение в Хабаровске (1:3) получилось неприятным, но до этого ярославцы держали свои ворота на замке шесть матчей подряд. Команда умеет терпеть, выстраивать плотную оборону и не позволяет соперникам разгуляться.

Воронежцы будут настойчивы и, думаю, своё возьмут — пусть и с минимальным преимуществом», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

