Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы сборной Беларуси в матче с Шотландией

Букмекеры оценили шансы сборной Беларуси в матче с Шотландией
Комментарии

12 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Шотландия и Беларусь. Встреча состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в городе Глазго (Шотландия). Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Шотландии можно с коэффициентом 1.18 (85%).

Шансы сборной Беларуси оценили в 22.00 (4%). Ничья идёт с коэффициентом 8.30 (11%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60.

Материалы по теме
Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ
Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android