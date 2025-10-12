Букмекеры оценили шансы сборной Беларуси в матче с Шотландией

12 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Шотландия и Беларусь. Встреча состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в городе Глазго (Шотландия). Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Шотландии можно с коэффициентом 1.18 (85%).

Шансы сборной Беларуси оценили в 22.00 (4%). Ничья идёт с коэффициентом 8.30 (11%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60.