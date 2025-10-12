Скидки
Шотландия — Беларусь: определён самый вероятный счёт

12 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Шотландия и Беларусь. Встреча состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в городе Глазго (Шотландия). Начало — в 19:00 мск.

Поставить на победу сборной Шотландии можно с коэффициентом 1.18. Шансы сборной Беларуси оценили в 21.00. Ничья идёт с коэффициентом 7.70.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60.

Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу шотландцев за 6.00. Победа сборной Шотландии со счётом 2:0 доступна за 7.00, на точный счёт 1:0 в пользу хозяев дают 8.20.

