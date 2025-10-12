Шотландия — Беларусь: прогноз на игру в Глазго

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Шотландия — Беларусь.

Ставка: Шотландия победит с форой (-2.5) за 2.20.

Подопечные Карлоса Алоса уступили Греции (1:5), Шотландии (0:2) и Дании (0:6). В последней встрече чудом не пропустили больше. Датчане нанесли 11 ударов в створ. Даже выстроенная в пять защитников линия обороны полностью провалилась. Отсутствие сыгранности, плохое взаимодействие и индивидуальные ошибки — это ужас.

Сборная Шотландии не уступала ещё в отборе на ЧМ-2026. Она победила в матчах с Беларусью (2:0) и Грецией (3:1), а вничью сыграла с Данией (0:0). В первую очередь подопечные Стива Кларка думают о защите собственных ворот, а уже потом при удобных моментах проводят свои атаки. Во встрече с греками они продемонстрировали потрясающую реализацию: три удара в створ — три забитых мяча.

Конечно, состав у шотландцев гораздо мощнее. Здесь Че Адамс из «Торино» в центре нападения, лидер «Астон Виллы» Джон Макгинн и ключевой игрок «Борнмута» Райан Кристи, а Скотт Мактоминей из «Наполи» и Льюис Фергюсон («Болонья») успевают отходить назад к обороне и разгоняют контратаки. Неоценим вклад в защиту опытного Эндрю Робертсона из «Ливерпуля».

Такому сопернику будет очень тяжело забить. Возможно, проще было бы даже поразить ворота датчан, чем шотландцев. Рейтинг Карлоса Алоса упадёт до критической точки — он не справился. В этом матче ставим на победу хозяев с разницей минимум в три мяча. Они на выезде забили три грекам — это хороший показатель. Рассчитываем на 3:0 в этой встрече.