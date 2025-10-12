Хорватия — Гибралтар: коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026

12 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Хорватия и Гибралтар. Встреча состоится на стадионе «Вартекс» в городе Вараждин (Хорватия). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают колоссальное предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 1.03.

Шансы сборной Гибралтара оценили в 80.00. Ничья идёт с коэффициентом 40.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.09, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 6.60.

Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу хозяев за 6.50.