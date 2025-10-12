Скидки
Хорватия — Гибралтар: прогноз «Чемпионата»

Хорватия — Гибралтар: прогноз «Чемпионата»
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Хорватия — Гибралтар.

Ставка: Хорватия забьёт как минимум шесть голов за 2.60.

Сборная Хорватии уверенно движется в направлении ЧМ-2026. Осталось совсем немного. Нужно просто сохранять хладнокровие. После пяти сыгранных матчей она возглавляет группу с 13 очками. Ровно столько же у Чехии, однако подопечные Златко Далича намного лучше по разнице забитых и пропущенных мячей, а ещё имеют одну игру в запасе.

Гибралтар уже попрощался с шансами сыграть на ЧМ-2026. Да и вряд ли он вообще верил в такую возможность. Все пять матчей закончились поражениями с общим счётом 2:17. По голу удалось забить во встречах с Черногорией (1:3) и Фарерскими островами (1:2). Автором одного из них стал 19-летний Джеймс Скэнлон. Молодой полузащитник прошёл академию «Манчестер Юнайтед» и выступает за его дубль. Но он такой единственный на всю страну. Сборная Гибралтара недавно проиграла товарищеский матч Новой Каледонии (0:2), хотя шла по прогнозам букмекеров явным фаворитом.

Когда команда Златко Далича гостила у Гибралтара, то одержала разгромную победу со счётом 7:0. На домашнем стадионе голов может быть ещё больше, однако мы остановимся на шести. Отправить шесть мячей в ворота сборной, которая пролетает даже во встречах с такими соперниками, как Новая Каледония, это лёгкая задача. Особенно после нулей в игре с Чехией. Пора порезвиться в атаке.

