Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы сборной Финляндии отобрать очки у Нидерландов

Названы шансы сборной Финляндии отобрать очки у Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

«Йохан Круифф Арена», Амстердам, 12 октября. Сборная Нидерландов Рональда Кумана принимает сборную Финляндии Якоба Фрийса в матче 8-го тура группы G на отборе ЧМ-2026. Начало — в 19:00 мск.

Хозяева идут первыми и накануне разгромили Мальту со счётом 4:0, укрепив отрыв от одного из преследователей и подойдя к очной встрече в хорошем тонусе.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.10, что приблизительно составляет 91% вероятности.

Ничья идёт за 12.9, а победа сборной Финляндии оценивается в 32.0. Если Финляндия не проиграет, зайдёт коэффициент 10.5.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу хозяев (7.00).

Материалы по теме
Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ
Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android