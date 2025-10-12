Названы шансы сборной Финляндии отобрать очки у Нидерландов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Йохан Круифф Арена», Амстердам, 12 октября. Сборная Нидерландов Рональда Кумана принимает сборную Финляндии Якоба Фрийса в матче 8-го тура группы G на отборе ЧМ-2026. Начало — в 19:00 мск.

Хозяева идут первыми и накануне разгромили Мальту со счётом 4:0, укрепив отрыв от одного из преследователей и подойдя к очной встрече в хорошем тонусе.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.10, что приблизительно составляет 91% вероятности.

Ничья идёт за 12.9, а победа сборной Финляндии оценивается в 32.0. Если Финляндия не проиграет, зайдёт коэффициент 10.5.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу хозяев (7.00).