Нидерланды — Финляндия: прогноз на матч в Амстердаме

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Нидерланды — Финляндия.

Ставка: Нидерланды победят с разницей в 2-3 мяча за 2.25.

У Нидерландов стержень остаётся прежним: Вирджил ван Дейк управляет линией обороны и стандартами, Френки де Йонг ведёт прогресс мяча, а Гакпо и Депай решают в штрафной площади соперника. При необходимости Куман добавляет вариативность через Хави Симонса или Дониэлла Малена. Разнообразная скамейка позволяет менять ритм без просадки в темпе и качестве.

Ждём, что мяч будет в основном держаться у хозяев, которые окажут давление через полупространства и обеспечат прострелы под дальнюю штангу. Сборная Финляндии ответит низким блоком и редкими выпадами на Йоэля Похьянпало. Плюс будут сделаны ставки на стандарты.

Прогнозируем победу Нидерландов в два-три мяча. Аргументы в пользу принимающей стороны — класс в завершающей стадии атак и глубина состава. Плюс потери финнов в воротах и центре обороны. Дома команда Кумана стабильно наращивает давление после перерыва. Однако слишком большой разрыв в счёте не ждём, поскольку финны продолжают борьбу и обычно не позволяют себе проваливаться с треском.