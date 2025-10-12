Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Финляндия: прогноз на матч в Амстердаме

Нидерланды — Финляндия: прогноз на матч в Амстердаме
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Нидерланды — Финляндия.

Ставка: Нидерланды победят с разницей в 2-3 мяча за 2.25.

Материалы по теме
Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ
Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ

У Нидерландов стержень остаётся прежним: Вирджил ван Дейк управляет линией обороны и стандартами, Френки де Йонг ведёт прогресс мяча, а Гакпо и Депай решают в штрафной площади соперника. При необходимости Куман добавляет вариативность через Хави Симонса или Дониэлла Малена. Разнообразная скамейка позволяет менять ритм без просадки в темпе и качестве.

Ждём, что мяч будет в основном держаться у хозяев, которые окажут давление через полупространства и обеспечат прострелы под дальнюю штангу. Сборная Финляндии ответит низким блоком и редкими выпадами на Йоэля Похьянпало. Плюс будут сделаны ставки на стандарты.

Прогнозируем победу Нидерландов в два-три мяча. Аргументы в пользу принимающей стороны — класс в завершающей стадии атак и глубина состава. Плюс потери финнов в воротах и центре обороны. Дома команда Кумана стабильно наращивает давление после перерыва. Однако слишком большой разрыв в счёте не ждём, поскольку финны продолжают борьбу и обычно не позволяют себе проваливаться с треском.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android