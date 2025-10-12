Дания — Греция: определён фаворит матча

12 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Дания и Греция. Встреча состоится на стадионе «Паркен» в городе Копенгаген (Дания). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Дании можно с коэффициентом 1.73.

Шансы сборной Греции оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу датчан за 6.50.