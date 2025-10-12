Дания — Греция: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Дания — Греция.

Ставка: Дания победит + тотал больше 1.5 гола за 2.03.

Победа Дании в матче с Грецией будет означать, что она уже точно не спустится ниже второй строчки в группе. Подопечные Брайана Римера уже обыгрывали этого соперника со счётом 3:0 на выезде. Также они сыграли вничью с Шотландией (0:0) и в прошлой встрече разнесли оборону Беларуси (6:0). Могли забивать куда больше и чувствовали себя хозяевами поля.

Если сборная Греции уступит в этом матче, а Шотландия параллельно победит Беларусь, то лишится шансов претендовать даже на второе место в группе. Придётся грекам играть только на победу, ведь другого выхода нет. Верится в их успех с большим трудом, хотя определённый прогресс под руководством Ивана Йовановича прослеживается. Но чего-то не хватает.

Можно долго перечислять недостатки греческой сборной. При неплохом составе она неэффективно использует свои моменты, а на фоне прессинга датчан в прошлой очной встрече вовсе померкла. Наш прогноз будет сделан на то, что хозяева выиграют при тотале больше 1.5 мяча. Пропустив первый гол, гости будут вынуждены рисковать. Тогда игра и раскроется.